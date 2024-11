Die Vorwürfe macht Samantha Markle in einem exklusiven Interview mit der britischen Boulevardzeitung «Daily Mail». «Meghan hat keine Ahnung, was sie verpasst, denn wenn mein Vater geht, wird es zu spät sein», so die Halbschwester über Meghans Kontaktabbruch mit der Familie. «Diese Zeit kann man nicht zurückholen. Sie hinterlässt ein Loch in seinem Herzen.» Meghans Vater Thomas Markle ist diesen Sommer 80 Jahre alt geworden. Die beiden haben kein gutes Verhältnis. Samantha wünscht sich, dass Meghan Kontakt zu ihrem Vater aufnimmt, um die ihm verbleibende Zeit nicht zu verschwenden.