Von so viel Lockerheit liess sich auch ihre Mama mitreissen. Ganz entspannt blickte sie in die Kameralinse und vergass dafür für einmal glatt, was zum guten Ton gehört. Ihren Ellbogen stützte sie ganz unroyal auf dem Tisch ab, während sie die andere Hand locker auf den Oberschenkel legte. Knigge-konform geht zwar anders, aber wahrscheinlich versetzt genau dieser Umstand die Fans in Ekstase. «Die Bilder sprechen für sich: eine ganz normale Familie», schreibt einer. «Eine Familie in aller Einfachheit», ein anderer.