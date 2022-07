Alarm geht sechsmal in 14 Monaten los

Prinz Harry und Herzogin Meghan bangen um ihre Sicherheit

In den letzten 14 Monaten musste die Polizei in Kalifornien sechsmal zum Anwesen von Harry und Meghan in Montecito anrücken. Pikant: Oft werden die Alarme zu bestimmten Anlässen ausgelöst.