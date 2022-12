So erinnert König Charles an seine Mutter

Er stehe hier in dieser Kapelle auf Schloss Windsor, «so nah an der Stelle, an der meine geliebte Mutter, die verstorbene Königin, mit meinem lieben Vater beigesetzt wurde», sagte Charles in seiner Ansprache. «Ich erinnere mich an die zutiefst berührenden Briefe, Karten und Nachrichten, die so viele von Ihnen meiner Frau und mir geschickt haben, und ich kann Ihnen nicht genug für die Liebe und Anteilnahme danken, die Sie unserer ganzen Familie entgegengebracht haben.»