In diesem Landhaus soll sich Charlène derzeit erholen

Roc Angel als Zufluchtsort

Scheinbar soll das Landhaus Roc Angel genau dafür gemacht sein, sich an einen ruhigen und ungestörten Ort zurückziehen zu können, wie Fürst Albert (64) einst in einem Interview erzählte. «Meine Eltern suchten nach einem Ort auf dem Land, an den sie flüchten konnten, wenn es ihre Verpflichtungen zuliessen und an dem ihre Kinder die Möglichkeit hatten, in Ruhe aufzuwachsen. Freier, kurz gesagt», so Albert 2017 zur französischen Zeitung «Point de Vue».