Ingrid Alexandra bricht ihr Schweigen um Marius Borg Høiby

Prinzessin bricht ihr Schweigen

In einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK sprach die 21-jährige Prinzessin offen über die Lage: «Natürlich ist es schwierig. Sowohl für uns, die wir drumherum sind, für mich als Schwester und für Mama und Papa. Und natürlich für alle, die von dem Fall betroffen sind.» Auf die Frage, wie es sei, in dieser Situation weit weg zu sein, antwortete die Tochter von Kronprinz Haakon von Norwegen (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52). zurückhaltend: «Ja, das ist es. Ich weiss nicht, ob ich darauf viel mehr eingehen möchte.»