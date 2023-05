In seinen kontroversen Memoiren hatte Prinz Harry (38) behauptet, William und seine Ehefrau seien in der Anzahl der öffentlichen Auftritte eingeschränkt: «Pa und Camilla mochten es nicht, dass Willy und Kate die Aufmerksamkeit von ihnen oder ihren Anliegen ablenkten. Sie hatten Willy schon oft offen deswegen ausgeschimpft.» Harry verwies auf einen Fall, bei dem seine Schwägerin am selben Tag, an dem Charles und Camilla bei einer offiziellen Veranstaltung auftreten sollten, ein Engagement in einem Tennisclub hatte.