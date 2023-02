Das ist für das Krönungswochenende geplant

Das Logo ist das neueste Detail der für den 6. Mai geplanten Krönungsfeierlichkeiten. Die Zeremonie findet in der Londoner Westminster Abbey statt. An dem Tag soll es zudem eine Kutschenprozession und den traditionellen Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palastes geben. Am Sonntag, den 7. Mai, sind auf Schloss Windsor ein Musikkonzert und eine Lichtshow geplant. Seit dieser Woche können sich Interessenten um die 10.000 kostenlosen Eintrittskarten, die für die Veranstaltung angeboten werden, bewerben. Am 8. Mai gibt es für die Briten dann einen zusätzlichen Feiertag mit Events zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.