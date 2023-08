Ist Camillas Grossvater der Grund für ihr Engagement gegen häusliche Gewalt?

Camillas Grossvater schlug seine schwangere Frau bewusstlos

Philip Morton Shand, Camillas Grossvater, kam aus gutem Haus, genoss eine Ausbildung in Eton und Cambridge und studierte an der Sorbonne Universität in Paris und der Universität Heidelberg. Seine Frau Edith kam aus einfacheren Kreisen, einer Bauernfamilie, und wuchs in einem Londoner Vorort auf. Im April 1916 schlossen Philip Morton Shand und Edith den Bund der Ehe. Diese Ehe sollte allerdings nicht lange halten, denn wie sich herausstellte, war Philip Morton gewalttätig.