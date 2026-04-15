Ist er der begehrteste Junggeselle Grossbritanniens?

Belegt Platz 16 in der britischen Thronfolge

James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor erblickte am 17. Dezember 2007 in Surrey das Licht der Welt, was ihn zum jüngsten Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) macht. Seit März 2023 trägt er den Höflichkeitstitel Graf von Wessex, davor war er Viscount Severn. Derzeit besucht er das Internat des Radley Colleges in Oxfordshire, wo er diesen Sommer die Matura abschliessen wird. Ob er dann wie seine Schwester Lady Louise Windsor ein Studium in St. Andrews, Schottland, beginnen wird oder welchen anderen Weg er zu gehen beabsichtigt, ist derzeit nicht bekannt.