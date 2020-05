Und damit kehren wir zurück zum Märchen, das heute vor zwei Jahren offiziell begonnen hat. Vielleicht hat dieses Märchen eben doch ein Happy-End. Vielleicht nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Denn statt mit Glitz und Glamour, Diademen und täglich wechselnden Outfits um die Welt zu jetten und in royaler Mission Bänder durchzuschneiden, spaziert Meghan jetzt angeblich in ihren Lieblingsleggings in Los Angeles herum. Das royale Leben, von dem so viele träumen und das mit dieser Hochzeit beinahe zum Greifen nah schien, hat das Paar an den Nagel gehängt.