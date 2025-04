Ist jetzt Prinz Andrews Chance gekommen, Abbitte zu leisten?

Ingrid Seward (77), Chefredakteurin des «Majesty Magazine», erklärt, was Prinz Andrew nach Giuffres Tod am besten tun sollte: «Jetzt wäre der Moment für ihn, mutig zu sein und etwas Mitfühlendes zu sagen. Jetzt ist es an der Zeit, dass er das Versprechen einlöst, das er vor mehreren Jahren gegeben hat, nämlich Opfer sexuellen Missbrauchs zu unterstützen.»