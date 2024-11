Für Marius Borg Høiby (27) gilt es am heutigen Mittwoch ernst: Nachdem er am Montag bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Monate festgenommen wurde, beantragt die norwegische Polizei nun Untersuchungshaft. Dies, weil dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) mindestens eine Vergewaltigung vorgeworfen wird. Wie der Sender «TV2» berichtet, seien offenbar Videos des Vorfalls auf Borg Høibys Handy gefunden worden. Am Montagabend wurde er deshalb in Gewahrsam genommen.