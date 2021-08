Ist Sofia von Schweden ein Schwiegervater-Schreck?

Und auch bei der Taufe des dritten Sohnes, Prinz Julian, der am 26. März zur Welt kam, brechen die Prinzessin und ihr Carl Philip nun eine langjährige Tradition. «Die Taufe von Prinz Julian findet am Samstag, 14. August 2021, in der Schlosskirche von Drottningholm statt», hiess es jüngst auf der Website des schwedischen Königshauses. «Die Taufe wird vom Oberhofprediger, Bischof Johan Dalman, und dem Pastor der Königlichen Gemeinde, Hofpriester Michael Bjerkhagen durchgeführt.»