Am Anfang war der Pub. Wobei das nicht so ganz stimmt: Womöglich markiert der Ursprung seines beruflichen Werdegangs auch seine Zeit an der Eliteschule, auf die er ging. 15'000 Franken liessen sich Jack Brooksbanks Eltern die Schule ihres Sprösslings kosten – pro Trimester. Wer die elitäre Ausbildung an der Stowe School in Buckingham nordöstlich von London geniesst, dessen Weg ist geebnet – und was danach kommt, meist schon im Vornherein klar: die Elite-Uni.