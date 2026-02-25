Jetzt bricht Durek Verrett sein Schweigen

«Es ist so falsch»

In einem inzwischen nicht mehr vorhandenen Instagram-Beitrag kritisiert der selbst ernannte Sex-Schamane vor allem den Umgang mit Opfern sexueller Ausbeutung: «Es ist so falsch, dass Menschen Frauen und Kindern gegenüber so gleichgültig sein können. Es ist nicht in Ordnung. Nichts in mir akzeptiert dieses Mass an Missbrauch», so der Ehemann von Prinzessin Märtha Louise (54). Namen nennt er dabei keine.