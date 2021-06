Die Queen hat am 21. April Geburtstag, die öffentliche Feier findet aber jährlich im Juni statt. Dieses Jahr bekommt sie nach der Militärparade auch noch hohen Besuch: Sie wird am Sonntag, 13. Juni, US-Präsident Joe Biden, 78, und First Lady Jill Biden, 70, begrüssen, wie der Palast am Donnerstag, 3. Juni, bekanntgab.