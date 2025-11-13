Schweizer Illustrierte Logo

  RoyalTea: Affären-Skandal um König Frederik X. – Jetzt gehts um Millionen
Die Fotos vom Dänen-Royal und Genoveva Casanova sind pikant: Was passierte in der Wohnung der spanischen TV-Schönheit? Damit befasst sich jetzt ein Gericht. Über ihre Millionenforderung zoffen sich Flavia und René.  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Jetzt fliegen die Fetzen wegen Gerücht um Sex-Affäre

Es geht um pikante Fotos und eine Millionenforderung. Doch nicht nur Dänen-König Frederik X. bringt unser «RoyalTea»-Duo René und Flavia total in Rage.

Die Fotos, die im Herbst vor zwei Jahren in Spanien vom Dänen-Royal Frederik X. (57) und Genoveva Casanova (49) auftauchten, sind pikant. Die ganze Welt fragt sich seither: Was passierte in der Wohnung der spanischen TV-Schönheit? Jetzt könnte etwas Licht ins Dunkel kommen. Denn ein spanisches Gericht beschäftigt sich mit den heissen Affären-Gerüchten und pikanten Fotos. Casanova fordert Millionen – und darüber sind sich Flavia und René uneins. Es kommt zum totalen Zoff.

Ausserdem lassen die jüngsten Enthüllungen über Sex-Grüsel Andrew Mountbatten Windsor (65), einst Prinz und jetzt ein einfacher Bürgerlicher, unser Blut in den Adern kochen. Der gefallene Bruder von König Charles III. (76) soll sich Edelprostituierte sogar in den Buckingham Palast kommen lassen haben. Und: Nach seinem Rauswurf aus der Royal-Family wirft er jetzt mit Kohle für Champagner um sich. Versucht er so, den Frust über seinen Niedergang im Alkohol zu ertränken?

René Haerig
Von René Haenig und Flavia Schlittler, Blick vor 49 Minuten
