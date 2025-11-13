Jetzt fliegen die Fetzen wegen Gerücht um Sex-Affäre

Die Fotos, die im Herbst vor zwei Jahren in Spanien vom Dänen-Royal Frederik X. (57) und Genoveva Casanova (49) auftauchten, sind pikant. Die ganze Welt fragt sich seither: Was passierte in der Wohnung der spanischen TV-Schönheit? Jetzt könnte etwas Licht ins Dunkel kommen. Denn ein spanisches Gericht beschäftigt sich mit den heissen Affären-Gerüchten und pikanten Fotos. Casanova fordert Millionen – und darüber sind sich Flavia und René uneins. Es kommt zum totalen Zoff.
Ausserdem lassen die jüngsten Enthüllungen über Sex-Grüsel Andrew Mountbatten Windsor (65), einst Prinz und jetzt ein einfacher Bürgerlicher, unser Blut in den Adern kochen. Der gefallene Bruder von König Charles III. (76) soll sich Edelprostituierte sogar in den Buckingham Palast kommen lassen haben. Und: Nach seinem Rauswurf aus der Royal-Family wirft er jetzt mit Kohle für Champagner um sich. Versucht er so, den Frust über seinen Niedergang im Alkohol zu ertränken?