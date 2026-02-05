Jetzt fliegt den Norwegen-Royals der Dreck um die Ohren

Manche Königshäuser erinnern eher an Sodom und Gomorrha. Denn nicht nur die Norweger machen mit Anzüglichkeiten und Sex-Skandalen von sich reden, auch der britische Ex-Grüselprinz Andrew (65) rutscht (wieder mal) auf Knien über vor ihm liegende Frauen. König Charles III. (77) hat nun endgültig die Faxen dicke nach den jüngsten Ekel-Bildern seines Bruder und den royalen Nestbeschmutzer über Nacht aus der Royal Lodge geschmissen.