  Jetzt fliegt den Norwegen-Royals der Dreck um die Ohren
Jahrhundertskandal fürs Königshaus! Endlich steht der Rüpel-Sohn der Kronprinzessin vor Gericht. Jetzt werden immer widerlichere und ekelhaftere Details bekannt.  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Jetzt fliegt den Norwegen-Royals der Dreck um die Ohren

Sein Stiefsohn steht vor Gericht, die Ehefrau wegen intimer Mails mit einem verurteilten Sexualstraftäter im Kreuzfeuer. Für Kronprinz Haakon kommts gerade ganz dicke. Und unser «RoyalTea»-Duo weiss gar nicht so recht wohin mit all dem Grüsel, der sich da offenbart.

Es ist der Jahrhundertskandal fürs norwegische Königshaus! Der Rüpel-Sohn der Kronprinzessin muss sich endlich vor Gericht verantworten. Und dabei werden immer widerlichere und ekelhaftere Details über Marius Borg Høiby (29) bekannt. Gleichzeitig stürzt Mette-Marit (52) und ihr intimer Mailverkehr mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die Monarchie in den Abgrund. «RoyalTea» hat Insider-News aus dem Prozess und fragt sich: Gehts eigentlich noch grusiger?

Manche Königshäuser erinnern eher an Sodom und Gomorrha. Denn nicht nur die Norweger machen mit Anzüglichkeiten und Sex-Skandalen von sich reden, auch der britische Ex-Grüselprinz Andrew (65) rutscht (wieder mal) auf Knien über vor ihm liegende Frauen. König Charles III. (77) hat nun endgültig die Faxen dicke nach den jüngsten Ekel-Bildern seines Bruder und den royalen Nestbeschmutzer über Nacht aus der Royal Lodge geschmissen. 

Von René Haenig und Flavia Schlittler vor 2 Minuten
