Im vergangenen Jahr war Mike bereits einer der Kandidaten im britischen Dschungelcamp – und gab so manchen intimen Einblick in sein Privatleben, wie beispielsweise sein erstes Date mit seiner royalen Ehefrau Zara Tindall (42). Ausserdem verriet er, dass ihm ausgerechnet vor Prinzessin Anne ein grosses Missgeschick passiert sei, als er mit ihr tanzte. «Ich habe meine Hose zerrissen, direkt vor ihr. Wie es der Zufall wollte, stand auf den Boxershorts «Knabbere an meinen Nüssen.» Prinzessin Anne soll damals selbst über den Vorfall gelacht haben.