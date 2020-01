Jetzt gilt es ernst für die dänischen Royals

Wie neue Bilder zeigen, sind die dänischen Royals nach den Neujahrs-Feierlichkeiten in Kopenhagen inzwischen in der Schweiz eingetroffen. Am Tag des offiziellen Schulstarts an der Lemania-Verbier International School erkunden Mary und Frederik mit ihrer Rasselbande die verschneiten Strassen Verbiers und posieren bei dieser Gelegenheit auch gleich erstmals offiziell für die Fotografen.