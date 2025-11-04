Jetzt ist David Beckham endlich ein «Sir»

Victoria darf sich nun Lady Victoria Beckham nennen

Seit seinem Rücktritt 2013 ist er Präsident und Miteigentümer des MLS-Clubs Inter Miami, wo er kürzlich Lionel Messi (38) verpflichtete. Neben seiner sportlichen Laufbahn engagiert sich Beckham seit 2005 als Botschafter für das Kinderhilfswerk UNICEF. Im vergangenen Jahr wurde er zum Botschafter der King's Foundation ernannt, einer vom König 1990 gegründeten Bildungsstiftung. Beckham machte auch als Mode-Ikone Schlagzeilen. 1998 kürte ihn das GQ-Magazin zum bestgekleideten Mann des Jahres. Er modelte für Marken wie H&M, Armani und Boss.



Der Fussballstar ist seit 1999 mit Victoria Beckham (51), die von nun an den Zusatz «Lady» verwenden darf, verheiratet. Das Paar hat vier Kinder: Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14). Neben Beckham werden heute weitere Persönlichkeiten geehrt, darunter der Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro (70) und die West-End-Darstellerin Elaine Paige (77).