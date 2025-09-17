Jetzt kannst du für die britischen Royals arbeiten – aber lohnt sich das?

Für viele mag der Gedanke, für die Krone zu arbeiten, einem wahr gewordenen Märchen ähneln. Der Schein trügt leider oft. Nicht jeder, der sich von den verlockenden Konditionen anlocken lässt, findet dort den erhofften wahrgewordenen Traum. Was auf den offiziellen Stellenausschreibungen nicht steht, sind die Berichte derer, die einen Blick hinter die prächtigen Kulissen werfen durften und dabei auf eine ganz andere Realität stiessen.