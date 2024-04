Am 9. März 2024 ging beim US-Marken- und Patentamt eine Anmeldung von Herzogin Meghan (42) ein: Sie liess die Lifestyle-Marke American Riviera Orchard registrieren. Die Liste der Produkte, die die Frau von Prinz Harry (39) fortan vertreiben will, ist lang. In nächster Zeit sollen Kosmetikprodukte, Wohnaccessoires, Schreibwaren, Bettwäsche, kleine Küchengeräte, Gewürze, Yoga-Geräte, Gartengeräte, Haustierzubehör, Geschirr und Lebensmittelprodukte in Gläsern auf den Markt kommen.