Jetzt meldet sich Märtha Louise zu Wort

Die Liebesgeschichte zwischen der Prinzessin und dem Schamanen bewegt Norwegen schon seit Jahren. Als die beiden 2018 zusammengekommen waren, wandte sich Märtha Louise an die Medien mit den Worten: «Es steht euch nicht zu, für mich zu entscheiden oder über mich zu urteilen. Schamane Durek ist einfach ein Mann, mit dem ich gerne meine Zeit verbringe und der mich erfüllt.» Gebracht hat das wenig. Vor allem, weil Verrett selbst immer wieder Material für Sensationsstorys lieferte. So behauptete er unter anderem, in einem früheren Leben ein Pharao in Ägypten gewesen zu sein und bezeichnete sich als Reptilianer.