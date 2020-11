«Wir haben uns weiterentwickelt», hält die Prinzessin fest. Und: «Es gibt Dinge, die ich in diesem Artikel sage, die ich heute niemals sagen würde. Dinge, die mich aus der Perspektive erschrecken lassen, in der ich die Welt im November 2020 sehe.» Was sie genau damit meint, konkretisiert Märtha Louise jedoch nicht. So werden im Artikel etwa auch Themen wie Rassismus oder die Reaktionen in Norwegen auf ihre Beziehung angesprochen. In Amerika sei man offener dafür, wird die Prinzessin zu Letzterem im US-Magazin etwa zitiert: «In Norwegen ist es sehr, sehr, sehr kontrovers. Ich sollte mit einem CEO oder einem Lord oder jemandem von hohem Rang zusammen sein. Mit einem Schamanen zusammen zu sein, ist sehr, extrem, schrecklich out of the box. Es ist verrückt.»