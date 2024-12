Jetzt muss Prinzessin Märtha Louise vor den Konsequenzen zittern

Jetzt kommt es aber noch dicker und es könnte für Prinzessin Märtha Louise ungemütlich werden. Wie die norwegische Zeitung «Se og Hør» bei Recherchen herausfand, liess die Braut die Rechnungen nicht an sich privat senden, sondern auf ihre Firma «Prinsesse Märtha Louise Kulturformidling» ausstellen. Allerdings hatte ihre Hochzeit nichts mit den beruflichen Faktoren ihres Unternehmens zu tun. Der Anwalt Eivind Bryne analysierte für die Wirtschaftszeitung «Finansavisen» die Situation und erklärt, «dass es im Allgemeinen nicht erlaubt ist, private Ausgaben in einem Einzelunternehmen zu erfassen.» Man müsse davon ausgehen, «dass der Erwerb der Waren oder Dienstleistungen» für das Geschäft erfolgten und für die Ausübung der Aufgaben essenziell sei. «Wenn dies in der Buchhaltung als private Ausgaben anerkannt wird, kann dies schwerwiegende Folgen haben», so Bryne.