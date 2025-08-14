Jetzt müssen Harry und Meghan liefern statt lafern!

Ihr erster Netflix-Deal vor fünf Jahren spülte Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) 100 Millionen in die Kasse. Die Bilanz dessen, was der Streamingdienst dafür im Gegenzug von den königlichen Aussteigern erhielt, war eher dürftig. Und langweilig dazu. Das US-Medienunternehmen hat dazu gelernt und sich bei der Verlängerung des Vertrags mit dem royalen Paar abgesichert. Künftig gilt: Kohle gibts nur für das, was Erfolg verspricht. Heisst im Klartext: Harry und Meghan müssen sich jetzt richtig anstrengen, in die Hände spucken, die Ärmel hochkrempeln – und chrampfen. Die Hände schmutzig machen werden sie sich wohl nach wie vor nicht. Aber schmutzige Wäsche waschen sollten sie tunlichst auch unterlassen. Sonst sehen unsere Royal-Expertin Flavia Schlittler vom Blick und Königshaus-Kenner René Haenig von der Schweizer Illustrierten schwarz, was eine Familienversöhnung mit König Charles III. (76) angeht.