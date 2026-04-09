Jetzt schlägt Sexgrüsel Andrew zurück

Jetzt treibt er seine eigene Familie in den Wahnsinn: Nachdem ihn sein ältester Bruder König Charles III. (77) hochkant aus der Royal Lodge rauswerfen liess, versucht der gefallene Ex-Prinz der eigenen Sippe eins auszuwischen. Längst schon hätte er die royale Wood Farm, auf der er nur vorübergehen einquartiert worden war, verlassen und in seine kleine Hütte ziehen sollen. Doch Andrew Mountbatten-Windsor (66) hockt wie die Made im Speck und hindert so seinen jüngsten Bruder Edward (62) und dessen Ehefrau Sophie (61) daran, sich dort wie gewohnt zu erholen. Dass sich der Sexgrüsel und Hausbesetzer obendrein von Paparazzi breit grinsend ablichten lässt – das macht unser «RoyalTea»-Duo fassungslos.