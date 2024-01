Omid Scobies Enthüllungsbuch sorgte für Skandal

Erst im November hatte der britische Journalist mit seinem Enthüllungsbuch «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» über das britische Königshaus wieder einmal für Aufregung gesorgt, nicht zuletzt wegen eines Rassismusskandals. Tatsächlich kamen die meisten Mitglieder der Königsfamilie in dem Buch nicht besonders gut weg.