Als Royal steht man in der Öffentlichkeit, ob man will oder nicht – und Charlotte Casiraghi (38), die Tochter von Caroline von Hannover (67), will das ganz und gar nicht. Das stellte sie in einem Interview mit «Telegraph» klar, in dem sie verriet, dass sie mit ihrem «königlichen Status» hadert und immer versucht, sich von diesem «zu lösen» und «von bestimmten Konventionen freizumachen».