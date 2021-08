Journalist enthüllt neue Details über Dianas Tod

«Jeder wusste um die Heftigkeit der weltweiten Reaktionen und das Ausmass des öffentlichen Interesses», so Connolly gegenüber der Zeitung. Obschon er als erfahrener, altgedienter Journalist für die BBC schon über den Fall der Berliner Mauer und das Ende des Kalten Krieges berichtet hatte, war der Tod der Prinzessin Connollys denkwürdigster und unvergesslichster Meilenstein seiner Karriere. «Dieser Moment ist wohl derjenige, an den ich mich in meiner langen Zeit als Journalist am besten erinnern kann.»