In ihrem Podcast «Corinna and the King» plaudert Corinna zu Sayn-Wittgenstein (58) munter über ihre Sicht auf Alt-König Juan Carlos (84), mit dem sie einst eine Affäre hatte. «Juan Carlos führte kein Doppelleben, er führte ein Fünffach-Leben», packt die Ex-Geliebte über den ehemaligen spanischen König aus. Er habe sie ungefähr zehnmal täglich angerufen, hunderte Briefe geschrieben. Sie bezeichnet Juan Carlos als «verrückt und erbarmungslos». Das sind harte Worte über den 84-Jährigen, doch scheinbar gerechtfertigt. Am Ende der Beziehung habe der Vater von König Felipe von Spanien (54) Corinna sogar bedroht und belästigt-