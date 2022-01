Kann sich Prinz Andrew jetzt noch freikaufen?

Die Lage für Prinz Andrew, 61, wird immer prekärer. Gestern wurde bekannt, dass der zweite Sohn von Queen Elizabeth II., 95, alle royalen Schirmherrschaften und militärischen Titel der Königin von England zurückgeben muss. Seinen royalen Status «His Royal Highness» darf der Prinz ab sofort nicht mehr verwenden. Das hat der Buckingham-Palast am 13. Januar mitgeteilt. «Mit dem Einverständnis und der Zustimmung der Queen sind die militärischen Zugehörigkeiten und königlichen Schirmherrschaften des Herzogs von York an die Königin zurückgegeben worden», heisst es in einem Statement.