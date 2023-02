Prinzessin Kate zeigt, wie moderne Monarchie geht

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) vergangenen September wurde Prinz William (40) zum Kronprinzen und Prinz von Wales, seine Ehefrau, einst Herzogin Kate (41) erhielt neu den Titel Prinzessin von Wales. Seitdem wirkt Kate von Auftritt zu Auftritt immer selbstbewusster und beweist damit, wie wohl sie sich in ihrer neun Rolle fühlt. Denn auch wenn mit der neuen Anrede und Stellung in der Royal Family auch neue Pflichten hinzukommen, geniesst Kate auch Freiheiten, die sie sich nun rausnehmen kann. Sie und William hatten ja schon seit langem angekündigt, das Königshaus modernisieren zu wollen, wenn sie einmal an der Reihe sind, das Königshaus zu führen und Kate scheint inzwischen schon erste Schritte in diese Richtung zu unternehmen.