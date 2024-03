In all der Aufregung darf allerdings nicht vergessen gehen, dass alles, was der Palast in Bezug auf die Bauchoperation von Prinzessin Kate im Januar angekündigt hat, so auch eingetreten ist: Nicht ganz zwei Wochen nach ihrer Einlieferung in die London Clinic kehrt Kate nach Hause ins Adelaide Cottage nahe Schloss Windsor zurück. Dort bleibt sie, um sich zu erholen, wie es der Palast vorgesehen hat. Und: Bis zur in Aussicht gestellten Rückkehr Kates zu ihren öffentlichen Aufgaben an Ostern ist ja noch etwas Zeit. Ostermontag fällt heuer auf den 1. April.