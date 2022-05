Kate-Doppelgängerin bewirbt sich für Rolle in «The Crown»

Brittany Dixon, die in Australien Kommunikation studierte, ist eine leidenschaftliche Künstlerin. Diese artistische Seite könnte ihr bei der Rolle als Herzogin Kate helfen – die Royal studierte an der St. Andrew's University nämlich Kunstgeschichte. Während Brittany 2015 ihr Studium abschloss, begann sie, zu malen. Seitdem hat sie sie nach eigener Aussage jeden Tag zum Pinsel gegriffen, da sie in der Malerei den perfekten Ausgleich zum Alltag findet.