«Die Tradition Ihrer Majestät fortsetzen»

Prinzessin Kate trägt in dem Video ein dunkles, glitzerndes Outfit. Sie erklärt darin auch: «Die Veranstaltung des vergangenen Jahres hat mich daran erinnert, was ich an Weihnachten am meisten liebe: Menschen zusammenkommen zu sehen, zu feiern und besondere Momente zu erleben, während ich gleichzeitig an das vergangene Jahr denke.»