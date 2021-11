Kate lässt Schulkinder vor Freude alle Regeln brechen

Kürzlich hat auch ihre ehemalige Chefin Belle Robinson von Kates Pragmatismus geschwärmt. «Ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt von ihr war», sagte die Co-Gründerin von Jigsaw, einem Modegeschäft, bei dem Catherine 2006 direkt nach dem Studium als Accessoires-Einkäuferin anheuerte – und dabei ein bisschen Mädchen für alles war. Doch nicht nur beim Multitasken und Laufbotin-Springen gab sich Kate ganz unkompliziert. Auch das zunehmende öffentliche Interesse wuppte sie scheinbar mit links. Just zum Zeitpunkt ihrer Anstellung hatte die Presse Wind gekriegt von der Liaison mit Prinz William, 39. So habe es Tage gegeben, an denen TV-Teams vor dem Geschäft warteten, wie sich Kates Ex-Chefin im Magazin «Woman and Home» erinnerte. «Wir sagten ihr: ‹Hör zu, möchtest du zum Hinterausgang raus?› Und sie sagte nur: ‹Um ehrlich zu sein, werden sie uns so lange jagen, bis sie das Bild haben. Warum also gehe ich nicht einfach, lasse das Foto machen, und sie lassen uns allein.›»