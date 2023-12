Kate schnuppert mit Charlotte und Louis Tanzluft

Prinz Louis durfte eine Krone aufsetzen

Backstage durften Kate und die Kinder sich dann noch die Kostümabteilung ansehen. Dort kam es für den kleinen Louis zu einem absoluten Highlight: Obwohl er selbst ein Royal ist, hat er – offiziell jedenfalls – noch nie eine Krone getragen. Das durfte er in der Garderobe von «Strictly Come Dancing» ausprobieren und sich eine falsche, goldene Krone aufsetzen. «Sie waren begeistert, am Set zu sein und ihre Lieblingsprominenten zu treffen», so der Insider weiter. «Kate und Charlotte sind grosse Fans von Strictly und haben sich sehr über die Einladung gefreut.»