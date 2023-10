Es ist bereits der zweite Besuch von Kate und William in Wales innerhalb von etwas mehr als einem Monat, nachdem sie an einem Gottesdienst in der St. David's Cathedral anlässlich des ersten Todestages der Queen teilgenommen hatten. Die erste Station des Tages war der sogenannte Grange Pavillon in Grangetown, wo sie von örtlichen Schulkindern freundlich begrüsst wurden. Die Prinzessin von Wales schlüpfte für diesen Anlass in einen schicken, dunkelblauen und massgeschneiderten Hosenanzug mit deutlich sichtbaren Nadelstreifen.