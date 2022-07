Darauf haben Royal-Fans gewartet: Herzogin Kate (40) hat am Dienstag endlich das Tennisturnier in Wimbledon besucht. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William (40) sass Kate, die grosser Tennis-Fan und Schirmherrin der britischen Tennisvereinigung ist, während dem Viertelfinale der Männer in den Zuschauerrängen.