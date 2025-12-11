Schweizer Illustrierte Logo

Tausende Naturfreunde toben wegen ihr und William. Das neue Zuhause im Windsor Park der beiden wird zur Sperrzone. Unser «RoyalTea»-Duo zofft sich über das britische Thronfolger-Paar und fragt: Sind die jetzt total auf dem Ego-Trip?  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Kate und William machen Hündeler stocksauer

Wer dem Thronfolgerpaar im Windsor Park mit seinem Fiffi zu nahe kommt, droht die Verhaftung. Dieser vermeintlich Egoismus-Trip des royalen Couples sorgt bei «RoyalTea» für mächtig Wirbel. Denn auch unser Experten-Duo hat Hunde!

Tausende Naturfreunde toben wegen Kate (43) und William (43). Der Grund: Das neue Zuhause der beiden im Windsor Park wird zur Sperrzone. Eine riesige Fläche des baumreichen Gebiets ist für Zwei-und Vierbeiner künftig tabu. Hundebesitzer laufen Sturm. Und auch unser «RoyalTea»-Duo zofft sich über das britische Thronfolger-Paar und fragt: Sind die jetzt total auf dem Ego-Trip? Oder geht es wirklich nur um Sicherheitsbedenken?

Ausserdem widmen sich Flavia und René nach langer Zeit wieder einmal Meghans Vater. Der hat sich dieser Tage zu Wort gemeldet, aber ist ihm überhaupt zu trauen? Und Prinz Harry hat wieder mal provoziert – ausgerechnet Donald Trump. Dumm oder frech? Auch da fliegen bei uns die Fetzen.

René Haerig, Ringier
René HaenigMehr erfahren
Von René Haenig vor 54 Minuten
