Kate und William machen Hündeler stocksauer

Tausende Naturfreunde toben wegen Kate (43) und William (43). Der Grund: Das neue Zuhause der beiden im Windsor Park wird zur Sperrzone. Eine riesige Fläche des baumreichen Gebiets ist für Zwei-und Vierbeiner künftig tabu. Hundebesitzer laufen Sturm. Und auch unser «RoyalTea»-Duo zofft sich über das britische Thronfolger-Paar und fragt: Sind die jetzt total auf dem Ego-Trip? Oder geht es wirklich nur um Sicherheitsbedenken?
Ausserdem widmen sich Flavia und René nach langer Zeit wieder einmal Meghans Vater. Der hat sich dieser Tage zu Wort gemeldet, aber ist ihm überhaupt zu trauen? Und Prinz Harry hat wieder mal provoziert – ausgerechnet Donald Trump. Dumm oder frech? Auch da fliegen bei uns die Fetzen.