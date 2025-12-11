Kate und William machen Hündeler stocksauer

Tausende Naturfreunde toben wegen Kate (43) und William (43). Der Grund: Das neue Zuhause der beiden im Windsor Park wird zur Sperrzone. Eine riesige Fläche des baumreichen Gebiets ist für Zwei-und Vierbeiner künftig tabu. Hundebesitzer laufen Sturm. Und auch unser «RoyalTea»-Duo zofft sich über das britische Thronfolger-Paar und fragt: Sind die jetzt total auf dem Ego-Trip? Oder geht es wirklich nur um Sicherheitsbedenken?