Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) sind für ihren einwöchigen Besuch in der Karibik gelandet. Am Samstag wurden die beiden in Belize von der Generalgouverneurin Froyla Tzalam und ihrem Mann Daniel Mendez am Flughafen feierlich mit 21 Salutschüssen begrüsst. Kate wählte für ihren Auftritt einen blauen Spitzenrock von Jenny Packham und eine passende Clutch – eine farbliche Hommage an die Flagge des Gastgeberlandes. Prinz William entstieg dem Flugzeug der britischen Regierung in einem dazu harmonierenden hellblauen Anzug.