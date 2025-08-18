Zügel-Drama bei den Royals

Neuanfang mit Nachgeschmack

Kate und William richten ihren Blick nach vorn. Forest Lodge soll ihr «Forever Home» werden, ihr Zuhause für immer. Der Ort, an dem die Familie zur Ruhe kommen soll. Das denkmalgeschützte Anwesen aus dem 18. Jahrhundert bietet ihnen mehr Platz, als ihnen jetzt zur Verfügung steht. Es hat acht Schlafzimmer, einen beachtlichen Ballsaal mit Kronleuchtern, Tennisplatz und eine riesige Parkanlage. Sein Marktwert liegt heute bei umgerechnet 16 bis 24 Millionen Franken. Es gehört zum Besitztum der Krone.