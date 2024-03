Seit sich Prinzessin Kate (42) im Januar dieses Jahres einer Bauchoperation unterziehen musste, von der sie sich 13 Tage lang im Spital erholte, drang kein Lebenszeichen der Frau von Prinz William (41) mehr an die Öffentlichkeit. Am 4. März tauchte dann ein Paparazzi-Foto in den Sozialen Medien auf, welches sie im Auto auf dem Grundstück von Schloss Windsor zeigte. Viele Medien (darunter auch die Schweizer Illustrierte und «Blick») verzichteten jedoch auf eine Veröffentlichung. Wenige Tage später, am 10. März, dem britischen Muttertag, postete Kate höchstpersönlich ein Foto von sich, freudestrahlend, inmitten ihrer drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).