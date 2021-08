Ein paar Unterbrüche waren dabei. Nach der Geburt von Tochter Prinzessin Charlotte, 6, etwa wohnten Herzogin Kate, 39, und Prinz William, 39, vorübergehend in Anmer Hall, ihrem Landsitz. Doch ihre Heimstätte ist seit rund achteinhalb Jahren Kensington Palace. Kein Wunder: Das Apartment 1A, das die Cambridges bewohnen, hat alles zu bieten, was man sich wünschen kann. So verfügt es über 20 Zimmer, in denen sich die Royals mit den Kindern Charlotte, George, 8, und Louis, 3, austoben können.