Kehrt Fürstin Charlène nie mehr nach Monaco zurück?

Diese Gerüchte widersprechen dem, was Fürst Albert der seriösen französischen Zeitschrift «Paris Match» erzählte. In einem Interview sagte er nämlich, dass Charlène lediglich unter mentalen und körperlichen Beschwerden leide, ihre Ehe sei intakt. «Es ist kein Beziehungsproblem. Unsere Beziehung ist absolut nicht in Gefahr, dahingehend will ich deutlich sein», so der monegassische Fürst.