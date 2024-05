Im Herbst ist es soweit

Weiter verkündet Margareta Thorgen, dass die drei Kinder von Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill, Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (6) in Stockholm eine schwedische Schule besuchen sollen. «Es stehen noch keine Termine fest. Aber da sie planen, nach Hause zu ziehen, gibt es einen Plan für ihren Schulbesuch in Stockholm. Ausserdem bestätigt Thorgen, dass es ab Herbst soweit sein soll. Das könnte Madeleine Familie in Schweden sowie dem schwedischen Volk Hoffnung geben, dass es jetzt endlich ernst wird.