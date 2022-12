Harrys Doku versetzt King Charles in Alarmbereitschaft

Die britische Zeitung «Daily Mail» berichtet, dass König Charles III. (74) bereits hochrangige Mitglieder des Königshauses zusammengerufen hat und sich «auf das Schlimmste gefasst macht». Aktuell bereitet er sich mit seinem Beraterstab darauf vor, sich mit den, wie er es nennt, «unbegründeten Anschuldigungen» auseinanderzusetzen. «Mirror», die andere grosse Zeitung Grossbritanniens schreibt, König Charles sei tief enttäuscht von seinem Sohn. «King Charles und seine Familie stehen geschlossen hinter den zahlreichen Versuchen, privat Frieden mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex zu schliessen, was leider wieder einmal dazu geführt hat, dass die andere Seite ihre wiederholten Beschwerden in die Welt hinausposaunt hat», so ein Insider.